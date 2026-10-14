CNV: eerste stakingsdag verloopt succesvol

De eerste stakingsdag in het stads- en streekvervoer verloopt succesvol. “De actiebereidheid is enorm hoog,” aldus CNV-onderhandelaar Niels Rook.

Volgens Rook hebben zich woensdagochtend duizenden vakbondsleden van CNV en FNV gemeld op een van de 75 actielocaties in het land. ‘Begrijpelijk, want dit gaat wel ergens over. Gezonde en sociale roosters voor de buschauffeurs, daar gaat het om.’

De onderhandelingen over een nieuwe cao Openbaar Vervoer liepen in juli vast, “omdat de werkgevers willen tornen aan belangrijke arbeidsvoorwaarden, aldus Rook. ‘Ze willen bijvoorbeeld drie kwartier onbetaalde pauzes in de roosters opneme en nóg korter van tevoren roosterwijzigingen kunnen doorvoeren. Ook willen ze dat de ondernemingsraad minder zeggenschap krijgt over de roosters. Die zeggenschap is juist belangrijk voor chauffeurs, want daarmee borgen we betere roosters.’

In het hele land, en zeker ook in Groningen, bleven de meest bussen aan de kant staan. “Iedereen, ook de reizigers die vandaag last hebben van de staking, heeft er belang bij dat er een goed uitgeruste chauffeur achter het stuur zit. Dat kan alleen met gezonde, sociale roosters, waarbij chauffeurs ook kunnen rekenen op voldoende rust.’

Volgens het CNV hebben de werkgevers deze woensdag nog niet van zich laten horen. Naast sociale roosters wil vakbond CNV in de nieuwe cao onder meer afspraken maken over een goede loonsverhoging (9,5 procent over een periode van twee jaar), een degelijke ouderenregeling, een sneller vast contract, een regeling voor fiscaal gunstige aflossing van de studieschuld en volledig betaald ouderschapsverlof gedurende de eerste negen weken. Het gaat in totaal om ongeveer 13 duizend werknemers.

Als de werkgevers niets van zich laten horen, organiseren de bonden (CNV en FNV) tot aan Kerst iedere week een actie.