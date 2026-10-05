Nog twee dagen nazomers

Foto: Joris van Tweel

Na een zonnige dag, waarin menig Groningen in een t-shirt liep, maakt Groningen zich op voor mogelijk de laatste warme dagen van het jaar. Volgens OOG weerman Johan Kamphuis loopt het zomerse najaarsweer op haar laatste benen.

Dinsdag is er veel bewolking maar schijnt ook nu en dan de zon. Het blijft droog en het is erg zacht bij 20 tot 21 graden. De zuidwestenwind is zwak of matig, met windkracht 2 tot 3. In de nacht daalt de temperatuur naar 13 graden.

Woensdag wordt voorlopig de laatste nazomerdag. In de vroege ochtend zijn er naar het noorden wegtrekkende wolken, gevolgd door flinke zonnige perioden. Het wordt warm met 21 of 22 graden en in de nacht volgen buien.

Daarna volgt de overgang naar wisselvallig weer met normale temperaturen voor de tijd van het jaar, zo rond 15 graden.

Voor meer weer: kijk op de weerpagina of luister naar het weerbericht om 8:50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.”