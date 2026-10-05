Regio waarschuwt voor nieuwe vertraging bij schadeherstel, provincie en gemeenten willen dat later ontdekte schade alsnog wordt vergoed

Foto via Groninger Bodem Beweging

De provincie Groningen en vijf gemeenten in het aardbevingsgebied (waaronder onze gemeente) willen voorkomen dat problemen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opnieuw voor vertraging zorgen bij schadeherstel en woningversterking. Ook willen ze dat Groningers na het afsluiten van een schadedossier later ontdekte aardbevingsschade nog kunnen melden.

Die boodschap leggen de overheden woensdag neer bij de Tweede Kamer tijdens het commissiedebat over het herstel van Groningen. Aanleiding zijn onder meer zorgen over de gevolgen van de Wet DBA (zogenaamde ‘schijnzelfstandigen’ die voor de NCG werken, maar eigenlijk werknemer zijn), waarvan de overheden vrezen dat er door een tekort aan personeel vertraging ontstaat in de afhandeling van bevingsschade in de regio. De overheden willen daarnaast dat organisaties meer als één overheid samenwerken, zodat inwoners niet zelf hoeven uit te zoeken welke organisatie verantwoordelijk is voor de afhandeling van hun problemen. Daarnaast wachten nog te veel inwoners met complexe dossiers al lange tijd op duidelijkheid over hun woning.

De regio is daarnaast kritisch op de nieuwe voorwaardelijke finaliteit bij maatwerkdossiers van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Daarbij bestaat volgens de overheden het risico dat later zichtbare of eerder niet vastgestelde schade niet meer voor vergoeding in aanmerking komt. De provincie en gemeenten steunen een eenvoudigere schadeafhandeling, maar vinden dat dit niet ten koste mag gaan van de rechten van inwoners. Ze vragen de Tweede Kamer daarom te waarborgen dat toekomstige of eerder gemiste schade nog kan worden gemeld.

“Te veel Groningers wachten nog altijd op duidelijkheid of veiligheid”, zegt Susan Top, gedeputeerde van de provincie. “Het herstelproces moet niet draaien om systemen, maar om mensen. Daarom moeten overheden meer handelen als één overheid en samenwerken vanuit wat inwoners nodig hebben.”

De provincie en de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt stuurden maandag een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer, voorafgaand aan het debat. Een regionale delegatie woont woensdag ook fysiek het debat bij in Den Haag.