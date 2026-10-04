4Mijl4You: “Zorg dat je vanavond regenkleding en warme lagen draagt”

Foto: Rieks Oijnhausen

De organisatie van de 4Mijl4You roept deelnemers op om zaterdagavond goed voorbereid aan de start te verschijnen. Vanwege de aanhoudende regen en wind is het dringende advies om warme kleding en een goed regenpak aan te trekken.

“Er is kans op regen tijdens de Menzis 4Mijl4You”, laat de organisatie weten in een weerupdate. “Zorg daarom dat je goed voorbereid aan de start verschijnt met regenkleding en warme lagen. En let goed op jezelf en op elkaar. Laat het weer de pret niet drukken, samen maken we er een mooie en sfeervolle avond van.”

Code geel

Het KNMI heeft voor de provincie Groningen een code geel afgegeven. De waarschuwing voor onweersbuien en zware windstoten geldt sinds zaterdagmiddag 14.00 uur en blijft van kracht tot zondagochtend 10.00 uur. Volgens het KNMI kunnen er tijdens buien windstoten van 60 tot 80 kilometer per uur voorkomen. Lokaal valt er in korte tijd veel regen.

Recordaantal deelnemers

Ondanks de regenweersverwachting verschijnt er zaterdagavond een recordaantal van 4.500 deelnemers aan de start in Haren. Het startschot klinkt om 19.30 uur. Ongeveer een uur later worden de eerste deelnemers verwacht op de Grote Markt in Groningen.

De 4Mijl4You ontstond in 2011 als inclusieve variant op de ‘gewone’ 4 Mijl. Deelnemers bepalen zelf hoe ze het traject afleggen: wandelend, op een fiets, in een rolstoel, op een skelter of op skates. In vijftien jaar tijd is het evenement uitgegroeid tot een grote, kleurrijke parade vol verlichting, versieringen en vrolijke kostuums.