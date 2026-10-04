4Mijl4You trekt vanavond recordaantal deelnemers: “Er is geen stress, dat maakt het zo bijzonder”

Foto: Rieks Oijnhausen

Een recordaantal deelnemers doet zaterdagavond mee aan de 4Mijl4You. Johan Meijer van de organisatie vertelt dat de deelnemers aan het grootste inclusieve beweegevenement van Nederland er verstandig aan doen om hun regenkleding mee te nemen.

Johan, wie naar buiten kijkt ziet dat het flink regent en waait…

“De verwachting is dat we het vanavond helaas niet droog gaan houden. Als organisatie raden we iedereen dan ook aan om zich goed aan te kleden en een degelijk regenpak aan te trekken. De kans dat het vanavond droog blijft, is echt heel, heel klein. Maar dat mag de pret niet drukken.”

Voor de mensen die de 4Mijl4You nog niet kennen: wat is het precies voor evenement?

“Het initiatief is ontstaan in 2011, toen de 4 Mijl 25 jaar bestond. We dachten toen: wat zou het leuk zijn als we een variant op het hardloopevenement bedenken waar echt iedereen aan mee kan doen, op een manier die bij hem of haar past. Zo is de 4Mijl4You geboren. Binnen de mogelijkheden die je hebt, bepaal je zelf hoe je de route van Haren naar Groningen aflegt. Dat mag wandelend, op de fiets, op een skelter of skatend: hoe gekker, hoe beter. In vijftien jaar tijd is het uitgegroeid tot een grote, kleurrijke parade vol verlichting, versieringen en vrolijke kostuums.”

Wat maakt dit evenement zo bijzonder?

“Dat is absoluut de enorme variëteit aan deelnemers. Er zijn heel veel mensen die door omstandigheden niet kunnen hardlopen. Voor hen is dit het alternatief om op exact dezelfde route mee te doen als de hardlopers op zondag. Als je ziet hoe iedereen het parcours aflegt, waarbij we ons moeten realiseren dat het voor lang niet iedereen een eitje is, dan is het fantastisch om dat van dichtbij mee te maken.”

Hoeveel deelnemers verschijnen er vanavond aan de start?

“We hebben een absoluut record van 4.500 deelnemers. Er doen ontzettend veel zorginstellingen mee, zoals Cosis, Lentis en De Zijlen, maar we zien ook heel veel individuele inschrijvingen uit heel Noord-Nederland. Dat maakt het vanavond officieel het grootste inclusieve evenement van ons land op het gebied van bewegen.”

Hadden jullie in 2011 verwacht dat het zo groot zou worden?

“Nee, absoluut niet. Sterker nog: in 2011 was het idee om er een eenmalige lustrumactiviteit van te maken. Bij die eerste editie hadden we zevenhonderd deelnemers. Maar al heel snel dachten we: dit smaakt naar meer. We besloten ermee door te gaan, en het is nu elk jaar weer een feest om te organiseren.”

Wat is voor jou het leukste moment van de avond?

“Dat is zonder twijfel het startmoment. Bij de ‘gewone’ 4 Mijl op zondag zie je aan de start allemaal gefocuste hardlopers die zo snel mogelijk naar de finish willen. Bij de 4Mijl4You is de sfeer enorm ontspannen en rustig. Er is geen stress: deelnemers staan voor de start uitgebreid highfives uit te delen met de burgemeester of de mascotte. Na het startschot kan het zomaar een uur duren voordat de laatste deelnemer echt over de startlijn is. Dat typeert de sfeer.”

Dus over een editie in 2027 is geen twijfel?

“Zeker niet! Volgend jaar vieren we de veertigste editie van de 4 Mijl. We zijn van plan om dan sowieso bijzondere dingen te gaan doen. Wat precies, daar kan ik nog niks over verklappen, maar dat de 4Mijl4You daar een prominent onderdeel van is, staat vast.”

De start van de 4Mijl4You vindt zaterdagavond om 19.30 uur plaats in Haren. Ongeveer een uur later worden de eerste deelnemers verwacht op de Grote Markt waar de finish is te vinden. Toeschouwers worden uitgenodigd om de deelnemers langs het parcours aan te moedigen.

Meijer was zaterdag te gast in het radioprogramma ‘Goedemorgen Groningen’. Luister hieronder naar het interview: