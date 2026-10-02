2O: Stadsderby levert geen winnaar op, Gorecht verliest, GRC Groningen hard over de knie

Foto: Tom Hendrikson. Oranje Nassau - Groen Geel

De stadsderby in de eerste klasse O tussen Oranje Nassau en Groen Geel leverde zaterdag geen winnaar op. Gorecht verloor voor het eerst en GRC Groningen liep tegen een forse nederlaag aan.

Oranje Nassau en Groen Geel hielden het op sportpark Coendersborg van ON op een gelijkspel: 1-1.

Groen Geel was voor de pauze de betere ploeg, maar ON kwam op voorsprong toen Quinten Kruizenga al na zes minuten de bal in de kruising schoot. Groen Geel kreeg enkele kansen, maar doelman Stijn Barkhuis liet zich niet passeren. Na 25 minuten kreeg Groen Geel een strafschop na hands. Michael de Leeuw benutte het buitenkansje: 1-1. Groen Geel raakte daarna nog een keer de paal.

Na rust drong ON in eerste instantie aan, maar daarna nam Groen Geel weer het initiatief. Daan Wijma kopte vrijstaand naast en een vrije trap van Rob van der Leij werd door Barkhuis gekeerd.

Groen Geel verspeelde door de remise de eerste punten en is tweede achter het nog foutloze Grijpskerk. ON is achtste met vijf punten uit vier wedstrijden.

Gorecht had tot zaterdagmiddag nog alles gewonnen, maar ging in Haren in eigen huis met 4-1 onderuit tegen Marum. Gorecht kwam vlot op een 2-0 achterstand. Nog voor de pauze maakte Noel Bacuna er 2-1 van. Na rust voerde Marum de score verder op. Gorecht zakte naar de vierde plek.

Het uit de eerste klasse gedegradeerde GRC Groningen ging thuis hard onderuit tegen Kollum: 7-1. Erwin Alt scoorde bij een 3-0 achterstand. GRC heeft drie punten uit vier wedstrijden en kreeg al 20 treffers om de oren.

Zondag speelt in deze klasse Stadspark thuis tegen Winsum en Forward gaat naar Norg voor de ontmoeting tegen GOMOS.