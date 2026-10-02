2O: Groninger derby’s eindigen in gelijkspel, nederlagen voor SC Stadspark en GRC Groningen

Foto: Andor Heij. Forward - Oranje Nassau

De twee derby’s in de tweede klasse O, Groen Geel – Gorecht en Forward – Oranje Nassau eindigden in een gelijkspel. SC Stadspark en GRC Groningen gingen onderuit.

Groen Geel – Gorecht

De kraker in de 2e klasse O tussen Groen Geel en VV Gorecht is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Met die uitslag mocht vooral de thuisploeg zich gelukkig stemmen, want de bezoekers hadden de gehele wedstrijd het betere van het spel.

Op slag van rust kwam Groen Geel tegen de verhouding in op voorsprong na een doelpunt van Fabian Stevens. Na rust bracht Lucas Darwinkel met een fraaie afstandsknal de 1-1 eindstand op het scorebord. Beide ploegen staan derde en vierde en blijven in het spoor van koploper Grijpskerk, dat met 2-0 verloor van Bedum.

Forward – Oranje Nassau

Forward en Oranje Nassau hielden het zaterdagavond op Zernike op een gelijkspel: 2-2. Forward kwam voor de pauze op een 1-0 voorsprong na slecht verdedigen bij ON. Tos van Berkel profiteerde en dat was gezien het spelbeeld voor rust niet onverdiend.

Na de thee drong ON stevig aan en Benjamin Cisse maakte vanuit een rebound de gelijkmaker. Het leek wachten op een voorsprong van ON, maar het doelpunt viel aan de andere kant door Frederik Houdé: 2-1. Joep Roofthooft was met een schot net voorlangs zelfs dicht bij de derde voor de studenten.

ON was daarna dreigender en na 90 minuten kopte Djarni Leidelmeijer na een vrije trap van Mart Bloeming de 2-2 op het bord. ON is na vijf wedstrijden met zes punten negende en Forward met een punt minder tiende.

Marum – SC Stadspark

Stadspark verloor in en tegen Marum in de slotfase onnodig met 1-0. De eerste mogelijkheden waren voor Stadspark, dat voor rust wat sterker was. Marum raakte wel de paal in die fase.

Het was ook na de pauze geen beste wedstrijd. Stadspark kreeg de unieke kans om via een strafschop op voorsprong te komen na hands. Marum doelman Fabian Reitsma keerde echter de strafschop van Jan Hooiveld. In de 87e minuut was Marum de gelukkigste toen Marco van der Veen raak schoot. Stadspark staat zevende met negen punten uit vijf wedstrijden.

Winsum – GRC Groningen

GRC Groningen verloor in en tegen Winsum met 3-1. Er gebeurde in de matige wedstrijd weinig voor de pauze. Het doelpunt van Sjoerd Nienhuis van Winsum na een half uur was het enige hoogtepunt.

De tweede helft werd in de slotfase boeiend. Na 87 minuten kwam GRC na een doorgekopte corner op 1-1 via Lars van Manen. GRC drong aan, maar Winsun counterde naar 3-1 door twee doelpunten van Jesse Loonstra. GRC heeft drie punten en staat elfde.