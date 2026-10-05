270 kilo aan vuurwerk ingezameld bij inleverpunt Rouaanstraat

Groningers hebben in totaal 270 kilo aan vuurwerk ingeleverd deze maandag bij het eenmalige inzamelpunt voor vuurwerk aan de Rouaanstraat. Het inleverpunt was van 08.30 tot 16.00 uur geopend.

Of je nog rotjes, cobra’s of sierpotten in huis had: alles kon vandaag anoniem ingeleverd worden aan de Rouaanstraat. Het vuurwerk is in zakken en dozen gestopt en wordt op termijn vernietigd.

Van al het ingezamelde vuurwerk was 221 kilo consumentenvuurwerk. Voor dit type vuurwerk, F2, geldt sinds 1 augustus een landelijk verbod om het in bezit te hebben. Daarnaast werd er 26 kilo aan zwaar vuurwerk ingeleverd. Dit is vuurwerk in de categorie F4 dat alleen professioneel gebruikt mag worden. De overige 23 kilo gaat om noodseinmiddelen: fakkels die fel licht afgeven en gebruikt worden in de maritieme sector.

Veel Groningers die vuurwerk inleverden, staan achter het vuurwerkverbod van de overheid. Een man uit Beijum leverde een heel sierpakket in. “Als ik kijk hoe kinderen met vuurwerk experimenteren, dan is het zelfs een wapen geworden. Dan denk ik ook van: hou er eens mee op.”

Ook levert vuurwerk stress op voor dieren, zegt een vrouw uit de Oosterpoortbuurt. “Als je ziet hoe hard de knallen door de jaren zijn geworden en wat dat voor effect heeft op dieren, dan denk je: stop er maar mee.” Wel hoopt ze dat er een alternatief komt voor jongeren om toch van oud en nieuw te kunnen genieten. “En dat moet kunnen, er zijn genoeg mogelijkheden.”