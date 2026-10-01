1H: Velocitas veegt VKW van het veld, forse zege PKC’83, remise Be Quick

Foto: Andor Heij. Velocitas - VKW

Velocitas had in de eerste klasse H zaterdagmiddag geen kind aan VKW en won fors. Ook PKC’83 haalde in Buitenpost fors uit. Be Quick 1887 speelde gelijk.

Koploper Velocitas 1897 liet zaterdagmiddag thuis geen spaan heel van laagvlieger VKW. Het werd maar liefst 7-0 voor Velocitas. Sam Wormmeester schoot vier keer raak.

Velocitas hanteerde in een nat Stadspark een hoog tempo en kwam al na 5 minuten op 1-0. Na een korte en ingestudeerde corner schoot Thomas Bats raak. Twee minuten later viel de tweede. Na een corner van Kay Bootsma tikte Joris Mulder de bal via een VKW been binnen.

Hoofdrol Sam Wormmeester

“We speelden vorige week een draak van een wedstrijd”, aldus Sam Wormmeester, die een hoofdrol zou gaan spelen. “Dat wilden we vanmiddag thuis zeker niet en we hebben de hele week getraind op spelhervattingen, corners, vrije trappen, de ingooi en uittrappen. Dat hebben we goed benut bij die eerste twee goals na hoekschoppen”.

Wormmeester schoot na 25 minuten zelf de 3-0 binnen. Bats werd gevloerd in het strafschopgebied en Wormmeester voltrok het vonnis. Tom Klooster, Tim Sanders en Bats kregen voor rust nog aardige kansen om de score verder op te voeren. Na rust was Klooster meteen gevaarlijk met een vrije trap en een schot van afstand.

Na 57 minuten viel de vierde alsnog. Wormmeester brak door en via een VKW been vloog die er in. Wormmeester kreeg de goal op zijn naam: “Die was er ook ingevlogen als hij hem niet had geraakt”.

Het werd nog mooier voor Wormmeester. Nadat Bats op VKW doelman Martijn Mulder stuitte, was Wormmeester in de 68e minuut attent bij de rebound: 5-0. Wormmeester schoot twee minuten later met zijn vierde het halve dozijn vol. “Het is heel lang geleden dat ik er vier maakte. Dat was in de vierde en vijfde klasse, maar bij Velocitas waren het er steeds maximaal twee”.

De koek was nog niet op voor Velocitas. Tien minuten voor tijd maakte Joel Zweerink de zevenklapper compleet door een bal in het Drentse doel te glijden.

Promotie

“We hebben het hartstikke goed gedaan”, aldus Velocitas-trainer Robbie Wentink. “We hebben geduldig, maar ook in een hoog tempo heel volwassen gespeeld”. Over drie wedstrijden valt al de eerste periodetitel te pakken. “We zijn goed op weg”, vervolgde Wentink. “Een periodetitel is moot, maar we hebben een hoger doel. Na twee jaar tweede te zijn geworden willen we dit seizoen promoveren”.

Velocitas 1897 – VKW 7-0. 5. Thomas Bats 1-0. 7 Joris Mulder. 2-0. 25. Sam Wormmeester 3-0 (pen.) 57. Sam Wormmeester 4-0. 68. Sam Wormmeester 5-0. 70. Sam Wormmeester 6-0. 80. Joel Zweerink 7-0. Scheidsrechter: Mike Spreen. Toeschouwers: 75.

Overige wedstrijden in 1H:

PKC’83 pakte in de vijfde competitieronde de eerste punten van het seizoen. Het werd meteen een zeer overtuigende zege. Buitenpost werd in Friesland afgedroogd: 5-0.

De eerste kansen waren voor PKC en Willem bel opende na een dik kwartier de score. Bij de Groningers viel dit keer wel alles op z’n plaats, want vier minuten later mikte aanwinst Amir Absalem de tweede binnen. De paal stond voor de pauze een grotere voorsprong in de weg.

Buitenpost probeerde het na rust wel, maar PKC kwam op 3-0. Na 75 minuten belandde een bal op de lat en Sem Folkerts tikte de rebound raak. In de slotfase wist Noel Buurma nog twee keer te scoren: 5-0. PKC verliet door de zege de laatste plek en staat nu elfde.

Be Quick 1887 zakte naar de zesde plaats in 1H na het 1-1 gelijkspel in Damwoude tegen Broekster Boys. Vincent Pichel maakte vroeg in de wedstrijd de openingstreffer namens Be Quick. Na een uur spelen zorgde Vincent Hoekstra voor de gelijkmaker.