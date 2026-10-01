1H: Velocitas blijft koploper, Be Quick geeft Workum pak slaag

Foto: Andor Heij. Be Quick - Workum

Velocitas 1897 en Be Quick 1887 wonnen zaterdag in de eerste klasse H hun wedstrijden. Velocitas blijft daardoor koploper en Be Quick klom naar de vierde plaats.

Be Quick gaf Workum in eigen huis een flink pak slaag: 5-0. Lang viel er niet veel te beleven in het Esserbergstadion tot Vincent Pichel na een kwartier de Friese lat teisterde. Na een half uur was het wel raak. Patrick Helbig gaf een puntgave voorzet die door Robbin van Kooten van dichtbij werd benut: 1-0. Van Kooten kreeg op slag van rust nog een grote kans, maar hij raakte de bal niet goed.

Moment herkennen

Kort na de pauze werd het 2-0 toen Pim Veltink na een corner van Matias Jones binnen kopte. Workum probeerde met hoge ballen in het strafschopgebied iets te forceren, maar de Be Quick defensie was iedere situatie simpel meester. Be Quick leek de tegenstander in slaap te sukkelen om dan met een versnelling keihard toe te slaan. “Dat is het moment herkennen”, lachte trainer Paul Raveneau na afloop.

Na 64 minuten ontfutselde Pichel de bal van de Workum defensie, omspeelde doelman Brett Minnema en prikte binnen: 3-0. Na 72 minuten lag de vierde er in. Helbig gaf aan en Guus Broekema, koud in het veld, schoof de bal in het net. Het slotakkoord leek ook voor Broekema te worden. Hij ging alleen op Minnema af, maar gaf af op een andere invaller, Bram Duijker, die na 80 minuten geen genade kende: 5-0.

“We hebben heel gedisciplineerd en geconcentreerd gespeeld”, vond Be Quick-trainer Raveneau. “We hebben ook goed geanticipeerd op de tegenstander, want ik vind Workum een goede ploeg. Maar in de tweede helft werd het kwaliteitsverschil wel erg hoog. Ik ben heel tevreden”.

Be Quick 1887 – Workum 5-0. 28. Robbin van Kooten 1-0. 49. Pim Veltink 2-0. 64. Vincent Pichel 3-0. 72. Guus Broekema 4-0. 80. Bram Duijker 5-0. Scheidsrechter: Sam Tyler. Toeschouwers: 100.

Velocitas 1897 – WVV

Koploper Velocitas boekte in het Stadspark een kleine overwinning op WVV: 1-0 en verzamelde daarmee tien punten uit vier wedstrijden.

Velocitas was voor de pauze de betere ploeg en probeerde voetballend door de defensie van WVV te komen, maar de Winschoters stonden defensief goed. Halverwege de eerste helft lukte het toch. Na een steekbal over rechts gaf Tim Sanders een voorzet die door Thomas Bats binnen geschoten werd. WVV probeerde het met de lange bal en counters, maar echte kansen leverde dat niet op.

Na rust was het tot de 70e minuut van beide kanten slordig, maar toen werd WVV de sterkere ploeg. De steekballen en lange ballen waren echter steeds een prooi voor de Velocitas defensie. Toch moest doelman Feike Spoor twee keer ingrijpen, waaronder op een kopbal van Lars Wiekens. Velocitas kreeg ook nog twee kansen, maar het bleef 1-0.

Het verslag van PKC’83 – Achilles 1894 staat hier.