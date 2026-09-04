‘Zwemwateren in Groningen chemisch vervuild, maar daar wordt niet op gewezen’

Foto Andor Heij. Hoornse Plas

In zeker drie verschillende zwemwateren binnen onze gemeentegrenzen zijn chemische stoffen aangetroffen die de geldende normen overschrijden. Dat blijkt uit het onderzoek Zorgen over zwemwater van Natuur & Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Volgens het onderzoek komen in vrijwel alle onderzochte Nederlandse zwemwateren chemische normoverschrijdingen voor. Ook een aantal officiële zwemlocaties in Groningen komt in het onderzoek naar voren. Bij het Zuidlaardermeer bij Meerwijck, de Hoornseplas en bij De Lijte aan het Paterswoldsemeer werden elk zeven verontreinigende stoffen gevonden. Het gaat onder meer om PFAS, bestrijdingsmiddelen, kwik, PAK’s en vlamvertragers.

Het Schildmeer bij Steendam staat op plaats 93 van de lijst van ongeveer 260 onderzochte zwemlocaties. Daar werden vier verontreinigende stoffen gevonden. In het onderzoek worden ook het Oldambtmeer en de Veendiepplassen genoemd als Groningse zwemlocaties waar chemische normoverschrijdingen zijn geconstateerd.

‘Provincie waarschuwt alleen over acute gezondheidsrisico’s’

Volgens de onderzoekers geeft de huidige beoordeling van zwemwater een onvolledig beeld. Daarbij wordt vooral gekeken naar acute gezondheidsrisico’s door blauwalg en bacteriën zoals E. coli. Dit zwemseizoen waren er in de gemeente Groningen al meerdere waarschuwingen en negatieve zwemadviezen vanwege zulke risico’s.

Zo gold een negatief zwemadvies voor de Hoornse Plas, De Lijte, het Zuidlaardermeer bij Meerwijc en het Stadsstrand bij DOT. Bij de Ruskenveense Plas, de Kardingerplas en de Springervijver in het Stadspark golden waarschuwingen nadat daar blauwalg was aangetroffen.

Maar volgens de onderzoekers wordt chemische vervuiling niet structureel meegenomen in de beoordeling van de veiligheid van zwemwater. De onderzoekers benadrukken dat het onderzoek niet aantoont dat zwemmers na één duik direct gezondheidsklachten krijgen, maar vinden het wel zorgelijk dat chemische vervuiling op zoveel plekken voorkomt zonder dat zwemmers daarover worden geïnformeerd.

D66 trekt provinciebestuur aan het jasje

D66 trekt aan de bel bij de Provincie Groningen over de onderzoeksresultaten en heeft het provinciebestuur daarom schriftelijke vragen gesteld. De provincie Groningen wijst in Groningen de officiële zwemlocaties aan, beoordeelt de veiligheid en informeert inwoners.

De partij vraagt zich af of inwoners voldoende worden geïnformeerd, of die informatie voor het zwemseizoen van 2027 op orde kan zijn en welke maatregelen de provincie wil nemen om de zwemwateren aan de normen te laten voldoen. De partij wil ook weten wat de bronnen van de vervuiling zijn en wanneer de normen gehaald kunnen worden.