Zorgen in raad over verdwijnen unieke winkels: “Hinder kan niet altijd worden voorkomen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Politieke fracties noemen het jammer dat woonwinkel Hoekje na ruim veertig jaar besloten heeft de deuren te sluiten vanwege de langdurige werkzaamheden aan de Visserbrug. Zowel oppositie- als coalitiepartijen maken zich zorgen over de impact van langdurige wegafsluitingen op lokale ondernemers. Wethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren) noemt het besluit van de winkel “heel jammer”, maar benadrukt dat noodzakelijk onderhoud soms onvermijdelijk is.

Vorige week werd bekend dat de winkel aan de Verlengde Visserstraat er dit najaar mee stopt. Directe aanleiding is de Visserbrug, die al sinds medio 2024 defect is en waarvan herstel nog geruime tijd op zich laat wachten. Door de aanhoudende overlast, het wegblijven van winkelend publiek en het uitvallen van zelfs de tijdelijke voetgangersbrug, zag de eigenaar geen toekomst meer in de zaak. “De motivatie verdwijnt. Als ondernemer weet je dat je risico loopt, maar wat hier gebeurt heeft een hele grote impact”, vertelde hij daar eerder over.

“Lopen in het zand tussen werkbusjes”

Het nieuws deed stof opwaaien in de raadszaal. D66-raadslid Morris Wouters trok aan de bel: “Ik ben er afgelopen week nog even geweest en je loopt inderdaad in het zand tussen de werkbusjes. Toegankelijk kan ik het niet noemen”, aldus Wouters. Hij wees het college op het recent gepresenteerde Kompas Lokale Economie, waarin het gemeentebestuur lokaal ondernemerschap, circulariteit en duurzaamheid juist op één zet. “De vragen komen voor déze ondernemer te laat, maar ze gaan over de lokale ondernemers die we nog wel hebben. Wat kunnen we in de toekomst doen om dit te voorkomen?”

Wouters kreeg bijval uit diverse hoeken van de raad. Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) hekelde de lange duur van de werkzaamheden: “We hopen oprecht dat het college wat verder komt dan te zeggen dat dit hoort bij het ondernemersrisico. Want die brug ligt er straks drie jaar uit. En dan ligt er wel een noodbruggetje, met de nadruk op noodbruggetje, want dat is het, op zo’n markante plek in onze mooie stad.” Ook Rik Heiner (VVD) wilde actie zien en vroeg het college in kaart te brengen of er meer ondernemers op vergelijkbare wijze hard worden geraakt.

Duidelijkheid over uniek karakter

Wethouder Janette Bosma benadrukte de waarde van de winkel, maar liet ook de spagaat zien waarin de gemeente zich bevindt. “Om met een open deur te beginnen: lokale ondernemers zijn van groot belang voor Groningen. Ze dragen echt bij aan het unieke karakter van onze stad. Ondernemers zoals Hoekje passen en horen daar helemaal bij; ze zijn de reden dat mensen naar Groningen komen. We vinden het dan ook heel jammer dat deze ondernemer heeft besloten te sluiten.”

Bosma gaf aan dat er veel gesprekken zijn gevoerd met de eigenaar en dat er een klankbordgroep is opgericht. Wel temperde ze de verwachtingen rond het nieuwe economische beleid: “Het Kompas Lokale Economie kan niet voorkomen dat ondernemers met moeilijke omstandigheden te maken krijgen. We proberen vooraf de effecten zo goed mogelijk in kaart te brengen, maar soms staat dat op gespannen voet met onze verantwoordelijkheid voor noodzakelijk onderhoud en beheer. We besluiten niet lichtzinnig om een weg open te gooien; dit is onderhoud dat ook op de lange termijn van belang is.”

“Open deur hield de deur niet open”

De reactie van de wethouder kon D66-raadslid Wouters niet geheel geruststellen. “Een open deur heeft in dit geval de deur niet opengehouden”, reageerde hij gevat. Hij vroeg de wethouder wat de gemeente nu concreet leert van deze situatie voor toekomstige projecten.

Volgens Bosma moet de casus-Hoekje intern leiden tot scherpere afwegingen bij toekomstige wegwerkzaamheden. “Het doel is om de praktijkkennis en effecten voor ondernemers eerder mee te nemen bij gemeentelijke afwegingen, zodat we overal waar mogelijk passende maatregelen kunnen treffen. Hinder zal er echter altijd zijn.”

Definitief dicht in het najaar

Voor woonwinkel Hoekje veranderen de raadsvragen niets meer aan de uitkomst. De komende weken staat de winkel in het teken van de leegverkoop. Uiterlijk eind november sluit de deur aan de Verlengde Visserstraat definitief, waarna de eigenaar aan een nieuwe, vaste baan begint. Wat er met het pand gaat gebeuren is op dit moment nog onbekend.