Zonnige week voor de boeg: kwik stijgt dinsdag en woensdag naar zomerse waarden

Foto: Joris van Tweel

De zomer brengt de komende dagen nog één keer een bezoek aan Groningen. Op dinsdag en woensdag kan het in onze regio lokaal mogelijk zelfs 26 graden worden.

Zondag begint de dag op de meeste plaatsen met zon. In de loop van de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft overal droog. Bij een zwakke tot matige wind, die draait van het oosten naar het zuiden, wordt het in de middag 21 of 22 graden. In de nacht naar maandag blijft het wisselend bewolkt en koelt het met een minimumtemperatuur van 16 graden nauwelijks af.

Op maandag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op de meeste plekken droog bij een maximale temperatuur van 21 tot 22 graden. Op dinsdag en woensdag krijgt de zon vervolgens ruim baan. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten stijgt het kwik op beide dagen naar 25 en lokaal mogelijk zelfs 26 graden.