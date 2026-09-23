Zonnige vrijdag na frisse donderdag, weekend begint met bui

Foto: Joris van Tweel

Na een frisse donderdag volgt vrijdag een zonnige en warme nazomerdag met temperaturen tot 22 graden. Zaterdag begint bewolkt met een bui, maar later breekt de zon door.

Donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog en het wordt 17 tot 18 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4, die later op de dag afneemt. Komende nacht is het fris bij 7 graden.

Vrijdag wordt een zonnige nazomerdag! Het blijft droog en het wordt 20 tot 22 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind, windkracht 2 tot 3.

Het weekend begint zaterdagochtend met wolken en een buitje. In de middag blijft het droog en met geregeld zon wordt het 18 graden.

Voor de verdere vooruitzichten kijk je op de weerpagina of luister je om 8.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow.