Zonnige en uitzonderlijk warme dagen op komst: kwik loopt volgende week op naar 25 graden

Foto: Joris van Tweel

Het wordt de komende dagen zonnig en uitzonderlijk warm voor eind september. Na een bewolkte start van zaterdag loopt de temperatuur op. Dinsdag en woensdag kan het kwik zelfs op zo’n 25 graden uitkomen.

Door Johan Kamphuis

Zaterdagochtend is er eerst veel bewolking met lokaal een spatje lichte regen. In de middag blijft het droog en met geregeld zon wordt het 19 graden. De wind komt uit het noorden en is zwak of matig.

In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar ongeveer 10 graden. Overdag is het warm nazomerweer met 22 of 23 graden als maximumtemperatuur. Zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft droog. De zuidoostenwind is matig.

Maandag wordt het 22 graden, blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Dinsdag en woensdag is er een hoofdrol voor de zon en is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar bij kwikstanden rond 25 graden. Daarbij waait er een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten.

Vanaf donderdag neemt de kans op regen toe, maar onzeker is of dit dan ook het einde van het warme nazomerweer gaat betekenen.