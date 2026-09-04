Zonnig en warm weekend op komst, vanaf dinsdag weer wisselvallig

Foto: Joris van Tweel

Het weer knapt dit weekend flink op. Na een laatste bui op zaterdagochtend volgen enkele zonnige en warme dagen, waarbij de temperatuur zondag en maandag oploopt tot boven de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het weer wisselvalliger en koeler.

Zaterdag kan er in de ochtend nog een enkele bui vallen. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door, al blijft er ook ruimte voor stapelwolken. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige westelijke tot noordwestelijke wind. Zaterdagavond klaart het verder op en neemt de wind af.

In de nacht naar zondag kan lokaal mist ontstaan. Zondag wordt het overwegend droog en zonniger. De wind draait naar het zuiden en is matig van kracht. De temperatuur loopt op naar gemiddeld 23 graden, lokaal kan het iets warmer worden.

Ook maandag blijft het warm en is er geregeld ruimte voor de zon. Met temperaturen rond 23 tot 24 graden is het aangenaam nazomerweer. Later op de dag neemt de kans op een bui toe. Vanaf dinsdag wordt het weer echt wisselvalliger. Er trekken enkele buien over, maar tussendoor schijnt ook de zon. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 tot 20 graden.