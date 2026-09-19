‘Zondag wisselend bewolkt, ook komende dagen ruimte voor de zon’

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen rustig septemberweer. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af en de temperatuur ligt ’s middags rond de 18 graden.

Op zondag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 17 tot 18 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft het wisselend bewolkt en droog. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden.

Ook op maandag overheerst de bewolking, al laat de zon zich af en toe goed zien. Het blijft overal droog bij een zwakke noordwestenwind en maxima van 18 tot 19 graden. Op dinsdag verandert er qua temperatuur weinig, al krijgt de zon het dan wat moeilijker en kan er in de middag een bui vallen. Er waait die dag een zwakke, variabele wind.