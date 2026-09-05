‘Zondag ruimte voor de zon, op maandag mogelijk 26 graden’

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

De temperatuur zit de komende dagen in de lift. Maandag kan het 25 of 26 graden worden. Daarna neemt de kans op buien echter snel toe en levert de temperatuur weer in.

Zondag verloopt wisselend bewolkt, waarbij de zon met name in de ochtenduren veel ruimte krijgt. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten, die in de avond draait naar het zuidoosten, wordt het 21 of 22 graden. In de nacht naar maandag is het helder en koelt het af naar ongeveer 13 graden.

Op maandag heeft de zon de overhand, al trekken er ook enkele wolkenvelden over. Het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige wind en het kwik stijgt naar 25 tot 26 graden.

Dinsdag slaat het weer om en overheerst de bewolking. Verspreid over de dag vallen er buien en koelt het af naar 17 of 18 graden. Ook woensdag blijft het wisselvallig: de zon laat zich af en toe zien, maar lokaal vallen er nog steeds buien bij maximaal 16 of 17 graden.