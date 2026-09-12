‘Zondag kans op een bui, komende dagen overheerst de bewolking’

Foto: Joris van Tweel

Zonnig nazomerweer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. Het blijft grotendeels bewolkt, met van tijd tot tijd een bui. De temperatuur schommelt rond de 20 graden.

Zondag is het wisselend bewolkt, waarbij de zon vooral in de ochtend wat ruimte krijgt. Toch blijft er gedurende de dag kans op een bui. Bij een zwakke wind uit het noordwesten wordt het 20 tot 21 graden. In de nacht naar maandag klaart het op en koelt het af naar een graad of 12.

Maandag begint de dag met geregeld zon. Aan het einde van de ochtend neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Bij een zwakke wind die later naar het zuiden draait, wordt het opnieuw zo’n 20 graden.

Ook dinsdag start zonnig, maar al snel schuiven er weer wolkenvelden binnen. In de middag kan daar een enkele bui uit vallen. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind loopt het kwik dan op naar 21 tot 22 graden.