Zes meter hoge kat van Noorderzon krijgt plek bij Ommelander Ziekenhuis in Scheemda

Foto: Ommelander Ziekenhuis Groningen

De zes meter hoge kat van kunstenaar Michel Velt, die de afgelopen jaren te zien was op Noorderzon, krijgt een jaar lang een plek bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Het kunstwerk werd donderdag officieel onthuld. Na Noorderzon zocht het kunstwerk, net als vorig jaar, een nieuwe plek. Die is nu dus voor een jaar gevonden in Scheemda, vertelt bestuursvoorzitter Bas Wallis de Vries van het OZG: “Dit prachtige kunstwerk van deze Groningse kunstenaar verdient het om in onze provincie te blijven. En wat is een betere plek dan bij ons mooie, ruime ziekenhuis? Het beeld biedt een moment van inspiratie en rust. Je kunt er gewoon even bij stilstaan, letterlijk en figuurlijk.”

Velt maakte de kat vorig jaar van gebruikte jerrycans en staal voor Noorderzon. Ook toen zocht Velt een plek waar zijn kunstwerk na het festival zou kunnen staan. Velt is dan ook blij dat de kat nu ook buiten Noorderzon het hele jaar te bewonderen is bij het OZG: “Juist in een ziekenhuis kan kunst iets betekenen: iets anders om naar te kijken, iets wat vragen oproept. Deze kat is daarnaast stevig genoeg om dichtbij te bekijken, aan te raken of om even bij te spelen. Ik vind het juist mooi als mensen, ook kinderen, het beeld echt ervaren in plaats van er alleen maar naar te kijken.”

Het kunstwerk blijft een jaar lang staan bij het OZG. Of het daarna terugkeert naar Stad voor Noorderzon, is nog niet bekend.