Bestuurder overleden na ernstig verkeersongeval op Eemshavenweg bij Sint Annen (update)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op de N46 bij Sint Annen zijn vrijdagochtend een vrachtwagen en een personenauto op elkaar gebotst. Dat kostte de bestuurder van de auto het leven.

Verschillende hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. Volgens de politie mocht hulpverlening aan de bestuurder van de personenauto niet meer baten: het slachtoffer is ter plaatse overleden.

De politie is nog druk bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Daarnaast zullen beide voertuigen moeten worden geborgen, waaronder de vrachtwagen die in een greppel belandde.

Het ongeluk gebeurde op precies dezelfde plek als waar vorige week vrijdag meerdere auto’s op elkaar botsten. Bij die botsing raakten meerdere mensen gewond.