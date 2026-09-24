Zaterdag feestelijke demonstratie voor vrije plek: ‘fiets lekker mee!’

Foto: Erick Bakker

Aankomende zaterdag trekt er een feestelijke demonstratie door de binnenstad in het belang van de vrije ruimte.

De demonstratie wordt elk jaar georganiseerd door collectief De Groningse Onderstroom. Daarmee willen ze opkomen voor laagdrempelige culturele plekken in Stad waar gemeenschap en verbinding het doel zijn. De demonstratie begint op de Ossenmarkt en maakt vanaf daar een feestelijke optocht door de binnenstad. Om daar meer over te vertellen, hadden we twee organisatoren bij ons in de studio: Jelte Fossen en Marleen Faber.

Optocht vol kunst en cultuur

Wie dit weekend ziek wordt of geen zin heeft om naar buiten te gaan, hoeft zaterdag niet de deur uit om wat cultuur mee te maken. Mensen die in de binnenstad wonen, kunnen vanachter hun raam kijken naar “een flinke bonte stoet”. Zeventien groepen die iets te maken hebben met kunst en cultuur en verbonden zijn met dezelfde gemeenschappelijke overtuiging hebben zich bij het netwerk van De Groningse Onderstroom aangemeld om mee te doen. Praktisch gezien resulteert dat in grote versierde wagens, karren en tractoren. Er komen zelfs een groot schip op wielen en een Flintstone-auto langs. Ook zal er veel muziek en gedans zijn.

Laagdrempelige vrijplaatsen

Met de demonstratie wil de organisatie opkomen voor het behoud en het belang van non-commerciële ruimtes. Volgens De Groningse Onderstroom hoeft cultuur namelijk niet duur te zijn. Doe-het-zelfcollectieven, zoals zij, organiseren vergelijkbare uitjes als grote(re) ondernemers, “alleen dan toegankelijk en gratis. Waar mensen nog voor 50 cent een biertje kunnen kopen of een gratis concert kunnen bezoeken. Of voor nop een filmavond in het RKZ kunnen beleven,” aldus Faber. Die kleinschalige ruimtes hebben het zwaar, volgens de organisatie, omdat zij niet worden gefinancierd door grotere bedrijven of omdat de gemeente liever luxe appartementen op die locaties ziet. De waarde van zo’n gemeenschap wordt onderschat, volgens De Groningse Onderstroom.

Faber en Fossen sluiten af met een open uitnodiging aan mensen die het leuk lijken om mee te doen: “Gooi een krans om je fiets heen, gooi er wat zeewier op en wat koraal. Fiets lekker mee!” Zaterdag begint de demonstratie vanaf de Ossenmarkt. Voor meer informatie kun je naar de website van De Groningse Onderstroom.