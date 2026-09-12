Woonwinkel Hoekje sluit na veertig jaar de deuren: “Kapotte Visserbrug maakt ondernemen onmogelijk”

Foto: Rieks Oijnhausen

Na ruim veertig jaar komt er een einde aan woonwinkel Hoekje aan de Verlengde Visserstraat. Directe aanleiding is de Visserbrug, die al sinds medio 2024 defect is en waarvan herstel nog geruime tijd op zich laat wachten. De aanhoudende overlast en het wegblijven van winkelend publiek dwingt de eigenaar tot deze stap.

“Ik heb besloten om niet verder te gaan”, vertelt de eigenaar. “We zijn nu ruim twee jaar verder en de verwachting is dat de brug nog geruime tijd niet gebruikt kan worden. Ondertussen run ik hier wel een bedrijf, en met een bedrijf wil je geld verdienen. Door de kapotte brug, en het feit dat ook de tijdelijke voetgangersbrug opnieuw buiten gebruik is, komen er veel minder klanten. Doordeweeks ben ik sowieso al gesloten; door alle werkzaamheden is de straat simpelweg niet aantrekkelijk meer.”

Van smederij naar designzaak

Het pand waarin Hoekje is gevestigd, kent een rijke historie en diende ooit als smederij. In 1985 nam de vader van de huidige eigenaar het gebouw over om er een kringloop- en witgoedzaak te starten. Sinds 2005 staat de huidige eigenaar aan het roer. Hij doopte de zaak om tot Hoekje Groningen en specialiseerde zich in de verkoop van designmeubelen, vintage en verlichting.

“Deze beslissing neem je niet van de ene op de andere dag”, vervolgt hij. “Maar de motivatie verdwijnt door deze situatie. De onzekerheid is verre van prettig; er moet immers brood op de plank komen. Ondertussen heb ik een andere baan gevonden. Als ondernemer weet je dat je risico loopt, maar wat hier gebeurt heeft een hele grote impact. De keuze voor een vaste baan geeft rust en neemt die stress weg.”

Zorgen over karakter binnenstad

De ondernemer heeft geprobeerd om met de gemeente Groningen tot een oplossing te komen, maar zonder succes. “Ik heb gesprekken gevoerd over verplaatsing of verhuizing naar een andere locatie. Die mogelijkheden waren er niet, of ik moest ergens anders het volle pond betalen. Dat was financieel geen optie.”

Het verdwijnen van zijn zaak ziet hij ook als een breder verlies voor de stad. “Mensaen komen naar Groningen voor unieke en bijzondere winkels die je nergens anders vindt. Niemand komt vanuit Zwolle of Duitsland om een landelijke keten te bezoeken die overal exact hetzelfde is. Zijn we in Groningen wel voorzichtig genoeg met wat onze binnenstad uniek maakt? Of krijgen we straks een stad met alleen nog ketens en koffiezaken?”

Definitief dicht in het najaar

De komende weken staat Hoekje in het teken van de leegverkoop. “Vaste bezoekers reageren teleurgesteld. Ze zeggen: wéér een leuk winkeltje dat verdwijnt. Als de situatie met de Visserbrug niet had gespeeld, was ik absoluut doorgegaan. Maar blijkbaar duurt het herstel van een brug in Groningen vele jaren. Is het onwil? Speelt er iets anders? Het is toch vreemd dat één van de mooiste plekken in onze stad er jarenlang zo bij ligt? Ik ben in ieder geval tot eind oktober of eind november geopend, daarna gaat de deur definitief dicht. Wat er met het pand gebeurt? Ik vermoed dat het voorlopig leeg blijft staan. Wie wil hier op dit moment gaan zitten?”