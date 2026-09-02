Woonborg neemt 63 appartementen in Haren over

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Woningcorporatie Woonborg heeft 63 appartementen en 60 garages in Haren overgenomen. Daardoor blijven de appartementen beschikbaar als betaalbare huurwoningen.

De appartementen zijn bedoeld voor huishoudens van één of twee personen. Ze staan aan de Vondellaan, Slauerhofflaan, Bilderdijklaan en Hooftlaan in Haren-Zuidwest. Directeur-bestuurder Rob Hoogeveen: “Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbare woning. Met deze aankoop zorgen we ervoor dat deze 63 appartementen betaalbaar blijven, nu en in de toekomst.”

In Haren-Zuidwest staan relatief weinig sociale huurwoningen. Door de aankoop van deze appartementen, blijven er meer betaalbare huurwoningen in de wijk. Woonborg gaat de komende jaren de woningen verbeteren.

De bewoners hebben een brief ontvangen waarin Woonborg zich voorstelt en uitlegt wat de verandering voor hen betekent. Binnenkort is er een kennismakingsmoment voor de bewoners.