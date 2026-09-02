Woningbouw Asingastraat begint met begraven van tijdcapsule

Foto: De Huismeesters

Met het begraven van een tijdcapsule is deze woensdag een begin gemaakt met de aanpak van de Asingastraat.

Buurtcorporatie De Huismeesters gaat daar 160 nieuwe appartementen bouwen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst kwamen buurtbewoners en betrokken partijen samen om hierbij stil te staan. Samen met wethouder Rik van Nieuenguius werd een tijdcapsule begraven. De capsule bevat herinneringen aan de vernieuwing van de Asingastraat, zoals foto’s van de sloopwerkzaamheden.

De nieuwe panden krijgen een herkenbare uitstraling langs de straat. Er is gewerkt met Groningse baksteen met lichte voeg en beton. De architectuur is van de hand van Vanschagen Architecten; de bouw wordt verzorgd door Trebbe. De nieuwe woningen zijn naar verwachting in het voorjaar van 2028 klaar.