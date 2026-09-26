Woltersum pakt zaterdag uit met Oogstfeest

In Woltersum vindt zaterdag het jaarlijkse oogstfeest plaats. Rondom molen Fram in het dorp worden gedurende de hele dag verschillende activiteiten georganiseerd.

Het programma begint om 10.00 uur. “We hebben een mobiele fruitpers op de locatie staan”, laat de organisatie weten. “Bezoekers kunnen zelf geplukt fruit meebrengen om te laten persen. Ook is er een taartbakwedstrijd, staat er voor de kinderen een springkussen en zijn er verschillende kraampjes van dorpsbewoners te vinden waar zij de mogelijkheid hebben om spullen te verkopen. Daarnaast is er in de molen koffie en lekkers te krijgen.”

Fram

Bij voldoende wind zal molen Fram ook draaien. Fram is een houtzaag-, koren- en pelmolen die gebouwd werd in 1867. De molen werd in 1961 en in de jaren zeventig gerestaureerd en zaagt sindsdien wekelijks op vrijwillige basis. De combinatie van een houtzaag-, koren- en pelmolen is zeldzaam: dit type komt in heel Nederland maar twee keer voor. De molen is vernoemd naar het beroemde schip Fram van de Noorse ontdekkingsreiziger Fridtjof Nansen.

Het programma in het dorp duurt tot in de avonduren.