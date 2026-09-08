‘Woensdag zon maar ook buien, ook komende dagen niet droog’

Foto: Joris van Tweel

Warm zomerweer hoeven we de komende dagen niet te verwachten. De zon laat zich weliswaar zien, maar er vallen ook buien.

Woensdag start wisselend bewolkt met af en toe ruimte voor de zon, maar verspreid over de dag trekken er ook enkele buien over de regio. Er waait een matige zuidwestenwind die later draait naar het noordwesten. Met een graad of 16 tot 17 blijft de temperatuur aan de frisse kant. In de nacht van woensdag op donderdag blijft het bij een afwisseling van wolken en opklaringen over het algemeen droog, waarbij de thermometer daalt naar zo’n 12 graden.

Donderdag blijft het zo goed als droog. Hoewel de bewolking de overhand heeft, breekt de zon er af en toe tussendoor. Bij een zwakke zuidwestenwind loopt het kwik op naar 18 of 19 graden.

Vrijdag keert het wisselvallige weer terug. De zon laat zich regelmatig zien, maar vallen er verspreid over de dag ook buien. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind schommelt de temperatuur rond de 17 tot 18 graden.