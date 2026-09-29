“Woensdag nog één keer warm en zwoel, donderdag buien en koeler”

Foto: Joris van Tweel

Nog één keer gaan we woensdag zomerse temperaturen bereiken. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het zo’n 26 graden worden. In de nacht naar donderdag gaan er buien vallen waarbij er ook kans is op onweer.

“Woensdag is het warm en zwoel”, vertelt Kamphuis. “Er zijn zonnige perioden en het wordt 25 tot 26 graden. De wind uit het zuiden tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar donderdag vallen er enkele buien waarbij er kans is op een slag onweer. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden.

Op donderdag is er eerst veel bewolking met een enkele bui. In de loop van de dag volgen er vanuit het westen opklaringen. Bij rustig weer wordt het 21 graden.

Vrijdag blijft het droog en met zonnige perioden wordt het 20 graden. De zuidwestenwind is zwak, windkracht 1 tot 2. In de nacht naar zaterdag minimumtemperaturen rond 10 graden. Voor het weekendweer: kijk op de weerpagina of luister naar het weerbericht om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”