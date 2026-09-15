“Woensdag later op de dag buien, ook komende dagen niet droog”

Foto: Joris van Tweel

Het blijft de komende dagen niet droog. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis. Ook worden de nachten wat frisser.

“Woensdag begint met af en toe zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe gevolgd door enkele buien. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Op donderdag begint de dag droog, maar neemt de kans op een enkele bui in de loop van de dag weer toe. Bij een forse zuidwester, windkracht 4 tot 5 wordt het 18 graden. De nachten zijn met zo’n 12 tot 13 graden wat frisser.”

“Vrijdag is het overwegend droog en met geregeld zon wordt het 18 tot 20 graden. Meer over het weekendweer is te lezen op de weerpagina.”