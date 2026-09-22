“Woensdag kans op onweersbuien, later vrij zonnig nazomerweer”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er staat een periode van vrij zonnig nazomerweer te wachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er op woensdag nog wel kans op een aantal buien waarbij ook onweer mogelijk is.

“Woensdag is er in de ochtend af en toe zon”, vertelt Kamphuis. “In de middag raakt het bewolkt. Later in de middag en in de avond vallen er een paar buien. Daarbij is er een kleine kans op een slag onweer. Het wordt 20 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag wordt het droog en koelt het af tot 12 of 13 graden.

Op donderdag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Het wordt 17 graden bij een matige en geleidelijk aan afnemende noordwestenwind, kracht 3 tot 4.

Vrijdag is het rustig, droog en vrij zonnig nazomerweer. Het wordt 20 graden. Voor het uitgebreide weekendweer: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”