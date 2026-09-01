“Woensdag buien met kans op onweer, vrijdagochtend flink nat”

Foto: Joris van Tweel

Ook de komende dagen blijft de kans op een bui aanwezig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het met name vrijdagochtend flink nat worden.

“Woensdag zijn er eerst flinke opklaringen en neemt de bewolking toe”, vertelt Kamphuis. “In de middag valt er een enkele bui, mogelijk met een klap onweer. Het wordt 22 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind, windkracht 4 tot 5.”

“Op donderdag wordt het opnieuw 22 graden. Het blijft vrijwel overal droog en er waait een stevige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar vrijdag valt er regen en ook vrijdagochtend is het flink nat. Later op de dag klaart het op en wordt het 20 graden.”

“Voor het weekendweer: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”