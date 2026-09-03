Woensdag 9 september geen treinen en bussen vanwege landelijke staking

Foto: JoachimKohler-HB - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157902929

Woensdag 9 september rijden er door het hele land geen treinen en bussen vanwege een landelijke ov-staking. De actie duurt de hele dag .

Vakbonden hebben de actie aangekondigd vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid.

Laatste trein naar Groningen

Volgens ProRail is besloten om het treinverkeer in het hele land van woensdag 02.00 uur tot donderdag 02.00 uur stil te leggen. Reizigers die dinsdag op woensdagnacht de laatste trein willen pakken van Zwolle naar Groningen hebben geluk: die komt om 01.58 uur aan in Groningen en kan dus nog net rijden.

Niet alleen de medewerkers van het treinvervoer leggen hun werkzaamheden neer. Ook de stads- en streekvervoerders rijden niet. Dat betekent dat er in Groningen aanstaande geen bussen van Qbuzz en Arriva rijden.

‘Check het reisadvies’

Naar verwachting rijdt het openbaar vervoer op 10 september, de dag na de staking, weer de reguliere dienstregeling. Desalniettemin wordt reizigers geadviseerd om het reisadvies goed in de gaten te houden. Spoorbeheerder ProRail vreest dat de dienstregeling donderdag vroeg in de ochtend nog hinder kan ervaren van de staking.