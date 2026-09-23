WK Wielrennen in 2034 gaat naar Groningen en Drenthe, wegwedstrijd finisht in Stadspark

Foto via Instagram-pagina van Burgemeester Roelien Kamminga

Groningen en Drenthe mogen in 2034 het WK wielrennen op de weg gaan organiseren. De UCI heeft de organisatie woensdagavond officieel toegewezen aan de twee provincies. Ook het WK para-cycling komt dat jaar naar Noord-Nederland.

Een Gronings-Drentse delegatie nam de toekenning woensdag op het podium in Montreal in ontvangst. Onder meer Agnes Mulder (commissaris van de Koning in Drenthe), Gronings provinciaal concerndirecteur Johan Koopman, Nij Begun-economie-aanjager Jakob Klompien, Robert Slippens (KNWU), Thijs Rondhuis (Courage Events), Niels Markemstein (TIG Sports), burgemeester Roelien Kamminga en wielrenner Bauke Mollema (ambassadeur van het WK-bid) waren erbij in de Frans-Canadese stad, waar deze week het WK van dit jaar wordt verreden.

Groningen ‘verliest’ voor 2032, maar krijgt in plaats daarvan 2034 vanwege ‘goed bid’

De UCI heeft tegelijkertijd het WK van 2032, waar Groningen en Drenthe in eerste instantie op boden, aan Pune in India toegewezen. Daarmee wordt de strijd tussen India en Groningen en Drenthe beslecht door twee WK’s toe te kennen: Pune organiseert het WK in 2032 en Noord-Nederland volgt twee jaar later.

UCI-president David Lappartient noemt de keuze een goede oplossing voor beide landen, omdat beide regio’s een sterk bid indienden.

Finish wegwedstrijd in Stadspark

In de plannen staat een wegkoers door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe op het programma, met een finish in het Stadspark in Stad. De tijdritten hebben een start en finish op het TT-circuit in Assen.

Het programma omvat hoogstwaarschijnlijk wedstrijden voor junioren, beloften en profs, zowel voor mannen als voor vrouwen. Daarbij gaat het onder meer om tijdritten, de mixed relay en de wegwedstrijden. Ook voor para-cycling komt er een programma, met tijdritten, team-relays en wegwedstrijden in verschillende disciplines.

Miljoenen ingezet voor de hele regio

Voor de organisatie van het WK in Groningen en Drenthe is ruim 30 miljoen euro nodig. Vanuit Nij Begun is inmiddels al 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. De twee provincies rekenen over acht jaar op zo’n 500.000 bezoekers en 250 miljoen mensen die wereldwijd kijken.

Daarmee hopen de samenwerkende organisaties achter de WK-organisatie op veel aandacht voor Noord-Nederland. Het WK moet zich over de hele regio verspreiden en de regio wil dat alle gemeenten in Groningen en Drenthe bij het evenement worden betrokken.