Wisselvallig weer voert boventoon tot en met het weekend

Foto: Joris van Tweel

Het blijft de komende dagen wisselvallig weer in Groningen, al blijft het donderdag en zaterdag wel droog. Vrijdag kan er wel wat lichte regen vallen en zondag is er opnieuw kans op een bui.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking en schijnt af en toe de zon. Het blijft droog en het wordt 19 graden. De westenwind is zwak of matig.

In de nacht naar vrijdag is het droog en koelt het af tot omstreeks 12 graden. Vrijdag overdag is er veel bewolking met in de loop van de dag af en toe lichte regen. Het wordt 19 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Tijdens het weekend is het zaterdag droog, maar zou er zondag weer een bui kunnen vallen. Het wordt rond 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

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