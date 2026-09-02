Wisselvallig einde van de werkweek maakt plaats voor zo goed als droog weekend met geregeld zon

Foto: Joris van Tweel

Na een wisselvallige vrijdag volgt een overwegend droog weekend met geregeld zon. Maandag kan het opnieuw zomers warm worden, voordat buien en koeler weer volgen.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking met af en toe een opklaring. Vooral in de ochtend is er nog kans op een verspreide bui. Het wordt 21 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind.

Vlak voor het aanbreken van vrijdagochtend gaat het opnieuw regenen. Ook gedurende de rest van vrijdagochtend zijn er perioden met mogelijk veel neerslag. Vrijdagmiddag wordt het droog, schijnt de zon af en toe en wordt het 21 of 22 graden. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind (windkracht 5 tot 6), die later op de dag afneemt.

Tijdens het weekend is het overwegend droog. Op beide dagen is er geregeld zon, vooral op zondag. Met 21 graden op zaterdag en 23 graden op zondag is het vrij rustig weer. Maandag zou het wel eens 25 tot 27 graden kunnen worden, maar daarna gaan er buien vallen en wordt het weer een stuk koeler.