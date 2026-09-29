Wie wordt de Groninger Sportparel van 2026? Nomineer jouw favoriet uit onze gemeente

Foto: Rieks Oijnhausen

Inwoners van de tien Groningse gemeenten kunnen kandidaten voordragen voor de Groninger Sportparel 2026, de prijs bij het Sportgala Groningen voor een persoon, vereniging, organisatie of evenement dat zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving met sport als middel of doel.

Ook vrijwilligers, trainers en sporters kunnen worden genomineerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bijzonder initiatief of evenement dat verschil maakt in de gemeente.Elke Groningse gemeente kiest uit de inzendingen één kandidaat. Die tien kandidaten dingen mee naar de Groninger Sportparel. Een deskundige jury kiest uiteindelijk de winnaar.

De bekendmaking vindt plaats tijdens Sportgala Groningen op 14 december in Martiniplaza. Nomineren kan via de website van het Sportgala Groningen tot en met zondag 1 november.