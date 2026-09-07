Wie verdient dit jaar de Groninger Vredesprijs?

Maandag 21 september wordt de Groninger Vredesprijs uitgereikt tijdens een Vredesfestival in de Doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringestraat. De prijs gaat naar een Groninger die zich het afgelopen jaar op een onderscheidende manier heeft ingezet voor vrede.

De prijs wordt uitgereikt door vredesorganisatie Groningers voor Vrede & Friends, op de Internationale Dag van de Vrede. Tijdens de avond zijn er naast de prijsuitreiking onder meer muzikale optredens en interviews. Daarnaast is er een gezamenlijke maaltijd en draagt de Groningse dichter Krista Middel enkele gedichten voor. De avond wordt afgesloten met een optreden van het koor Diverdoatsie.

Volgens medeorganisator Maria van Leeuwen is bewust gekozen om De Dag van de Vrede feestelijk te vieren. “We leven in verwarrende tijden, met een permanente roep om meer wapens”, zegt Van Leeuwen. “Wij denken dat je op een andere manier aan vrede kunt werken.”

Het Vredesfestival vindt plaats op maandag 21 september van 17.30 tot 21.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringestraat 33. De toegang is gratis.