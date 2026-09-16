Wethouder waarschuwt huurders bij koop Heimstaden-woning: “Ken je rechten en plichten”

Huurders in Groningen die de kans krijgen om hun woning over te kopen van de Zweedse vastgoedbelegger Heimstaden, moeten ontzettend goed opletten. Die waarschuwing uitte wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen woensdag. Kopers riskeren namelijk op te draaien voor verborgen achterstallig onderhoud en grote VvE-schulden.

De situatie werd op de agenda gezet door de SP-fractie. Raadslid Iris Volders trok aan de bel na verontrustende signalen van huurders. Heimstaden trekt zich namelijk geleidelijk terug uit Nederland en biedt de huidige bewoners de mogelijkheid om hun huurwoning aan te kopen.

“Tegelijkertijd ontvangt onze fractie signalen dat er bij deze panden sprake is van een grote VvE-onderhoudsschuld, achterstallig onderhoud en in sommige gevallen zelfs asbest”, sprak Volders. “Huurders die besluiten hun woning over te kopen, lopen daardoor het risico op grote onvoorziene kosten. Zij moeten vóór 21 september laten weten of ze de woning willen kopen. Onze vraag is of het college deze inwoners kan waarschuwen.”

“Malafide kapitalisten weren”

Voordat de wethouder kon antwoorden, haakte ook Ronan van Langen (Partij voor de Dieren) in op de kwestie: “Deze situatie laat zien dat door de aanwezigheid van dit soort verhuurders de neoliberale woningmarkt niet werkt. Is er een mogelijkheid om dergelijke malafide kapitalisten te weren van onze woningmarkt?”

Wethouder Van Niejenhuis moest bekennen dat de gemeente daar de instrumenten niet voor heeft: “Helaas is er jaren geleden gestopt met de volkshuisvesting zoals we die kenden. Persoonlijk had het college liever gezien dat deze woningen destijds bij de woningcorporaties waren gebleven. We zien nu dat het kabinet weer stappen zet richting volkshuisvesting, met als gevolg dat Nederland voor een belegger als Heimstaden niet interessant meer is. Dan zou je denken: mooi dat ze snel weggaan, maar het is echt opletten voor mensen die nu een woning overwegen te gaan overkopen.”

Onderzoeksplicht voor de koper

Van Niejenhuis drukt inwoners op het hart dat een koper een wettelijke onderzoeksplicht heeft. “Als koper van een pand ben je verplicht om van tevoren goed onderzoek te doen. Doe je dat niet, dan kun je achteraf niet eenvoudig reclameren. Op de website van Vereniging Eigen Huis staat dit ook helder uitgelegd, met het dringende advies om te kijken naar energielabels en een grondige bouwkundige keuring te laten uitvoeren.” De wethouder voegde daaraan toe dat ook de verkopende partij een wettelijke meldingsplicht heeft over mogelijke gebreken.

Een gerichte brief of individuele waarschuwing vanuit de gemeente zit er volgens de wethouder echter niet in. “Wij weten simpelweg niet precies welke specifieke woningen in Groningen van Heimstaden zijn en of deze onderhoudsproblemen zich daadwerkelijk in onze gemeente voordoen. Het enige wat we als college kunnen doen, is inwoners met klem wijzen op hun rechten en plichten. Verdiep je er heel goed in voordat je een handtekening zet.”