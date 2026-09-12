Wethouder plaatst geen extra verlichting achter Hoofdstation: “Lampen waren kapot en zijn gerepareerd”

De straatverlichting op het bouwterrein aan de zuidzijde van het Hoofdstation heeft door een defect enige tijd niet gewerkt. Wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen laat weten dat de storing inmiddels is opgelost. Het college wil eventuele nieuwe uitval zo snel mogelijk verhelpen om een onveilig gevoel bij voorbijgangers te voorkomen.

De SP trok afgelopen week aan de bel na signalen van inwoners over de duisternis achter het station. “Als je via de Rivierenbuurt naar het Hoofdstation loopt, kom je over een terrein waar veel gebeurt en gebouwd wordt”, lichtte Hans de Waard (SP) toe. “Dat is mooi voor de toekomst, maar op dit moment loop je tussen de bouwhekken door. In de avond- en nachtelijke uren is het er stikdonker, wat op zo’n verlaten terrein heel onguur kan aanvoelen. Wij vroegen ons af hoe we dat kunnen verhelpen.”

Lichtvervuiling en vleermuizen

De vraag van de SP leidde tot een korte discussie in de raadszaal. Fokke Veenstra (VVD) vroeg zich af of de SP de veiligheid van mensen nu zwaarder laat wegen dan eventuele lichtvervuiling. “Nu wordt er van een heel specifiek geval wel een heel groot ding gemaakt,” reageerde De Waard. “Lichtvervuiling moet je meewegen, maar hoe mensen zich voelen op straat hoort er ook gewoon bij.”

Ook de Partij voor de Dieren mengde zich in de discussie. Ronan van Langen vroeg de wethouder om toezegging voor een ecologisch onderzoek voordat er extra lampen geplaatst zouden worden, zodat vleermuizen geen hinder ondervinden.

Structurele aanpak voor de zuidzijde

Wethouder Van Niejenhuis benadrukte dat er geen nieuw onderzoek of extra lampen nodig zijn, omdat de reeds vergunde, tijdelijke verlichting simpelweg gerepareerd is. Daarnaast waakte hij voor schijntegenstellingen: “Het is niet zo dat verlichting direct ten nadele is van dieren. Vaak kan dat prima samen gaan.”

Volgens de wethouder verandert de situatie aan de zuidkant van het station de komende jaren ingrijpend met de ontwikkeling van het Tulaplein. Toch erkent hij dat het gebied nog langere tijd een bouwput blijft. “Aan zowel de noord- als de zuidzijde vinden de komende jaren nog veel ontwikkelingen plaats. Het is een gebied in transitie, maar het moet tegelijkertijd verkeersveilig, sociaal veilig en een prettige plek zijn om te verblijven.”

Op de vraag van de SP of de gemeente er scherp op blijft toezien dat eventuele toekomstige storingen in de verlichting snel worden verholpen, antwoordde Van Niejenhuis: “Wij delen hetzelfde verlangen als de raad naar een sociaal veilige en prettige omgeving.”