Wetenschap, muziek en cabaret komen eind oktober samen in Stadsschouwburg tijdens Avond van de Chemie

Foto: Bruno Rijsman - Wageningen and Groningen (Netherlands, July-August 2020) - 55, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101763000

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) houdt op donderdag 29 oktober de jaarlijkse Avond van de Chemie in de Stadsschouwburg. Tijdens de avond vertellen wetenschappers en andere mensen die met chemie werken over hun werk. Ook is er muziek en cabaret en worden verschillende prijzen uitgereikt.

Ton Vries (baas van BioBTX, een duurzame aromatenproducent in Stad) vertelt tijdens de Avond van de Chemie over nieuwe manieren om chemie duurzamer te maken en Mirjam de Bruin-Hoegée van TNO vertelt hoe chemie kan worden gebruikt om sporen op een slagveld te onderzoeken (bijvoorbeeld om chemische wapens op te sporen). Daarnaast is er muziek van De Meisjes met de Wijsjes. Hidde van Gestel, winnaar van het Groninger Studenten Cabaret Festival, zorgt voor het cabaret.

De avond brengt mensen uit heel Nederland die met chemie werken naar Groningen. Ook studenten kunnen andere mensen uit hun vak ontmoeten. Voor studenten en jonge mensen die in de chemie werken is er het Jong KNCV Theaterdiner in de binnenstad. De deuren van de Stadsschouwburg aan de Turfsingel gaan donderdag 29 oktober om 19.00 uur open. Het programma begint om 19.30 uur.