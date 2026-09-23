Werkzaamheden om Oost- en Onnerpolder gruttovriendelijk te maken gaan volgende week beginnen

Foto: Mariska de Graaf (Rijksuniversiteit Groningen)

Het Groninger Landschap komende maandag met werkzaamheden in de Oost- en Onnerpolder om het gebied geschikter te maken voor de grutto en andere weidevogels.

De maatregelen moeten zorgen voor meer ruimte en betere omstandigheden voor weidevogels. Er komen onder meer plasdrasoevers en greppels met natuurvriendelijke oevers in de twee polders in het Hunzedal, ten westen van het Zuidlaardermeer.

Ook wordt de bodem aangepakt (om verzuring tegen te gaan), overbodige dammen en beplanting verwijderd en oude onderhoudspaden en toegangsdammen hersteld. Verder komen er maatregelen tegen dieren die weidevogels en hun jongen eten. Zo moet het gebied veiliger worden voor de vogels.

Het Hunzedal is aangewezen als plek waar maatregelen uit het Aanvalsplan Grutto. Dat is een reeks landelijke afspraken tussen overheden om weidevogels een handje te helpen. Het gaat al jaren niet goed met de grutto en andere weidevogels. Het grootste deel van de gruttopopulatie van Noordwest-Europa broedt in Nederland. Daarom wil onder meer het Groninger Landschap de omstandigheden voor de soort verbeteren.

Na de werkzaamheden gaat Het Groninger Landschap bijhouden hoeveel jonge vogels er komen. Zo moet duidelijk worden wat de maatregelen opleveren.