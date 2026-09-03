Werkzaamheden bouw nieuwe ACLO in volle gang

Foto: Andor Heij. Bouw ACLO

De bouw van de nieuwe ACLO op de Zernike Campus is in volle gang. Het gaat in eerste instantie om de grondwerkzaamheden.

Het nieuwe sportcentrum komt naast de huidige op een voormalig voetbalveld. Dit complex van eind jaren zestig wordt vervangen, want het is te klein, verbruikt veel energie en heeft niet alle moderne voorzieningen. In het nieuwe sportcentrum komen de bestaande drie sporthallen terug. Daarnaast wordt de ruimte voor fitness en spinning verdubbeld, komt er een extra squashbaan en wordt de klimwand vergroot. Ook moet het een ontmoetingsplek worden voor de sportende studenten.

De atletiekstrook en het voetbalveld die voor de bouw moeten wijken, komen na afronding van de nieuwbouw terug op het groene voorterrein van het sportcentrum, samen met de padel- en beachvolleybalvelden. De nieuwe ACLO moet over ongeveer twee jaar klaar zijn.