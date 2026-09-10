Werkgevers en werkzoekenden treffen elkaar op banenmarkt

Wie op zoek was naar een baan, kon deze donderdag kiezen uit tientallen opties tijdens de openlucht banenmarkt op de Vismarkt.

Daar presenteerden ruim 80 werkgevers en organisaties duizenden vacatures aan werkzoekenden, studenten, carrièreswitchers en anderen. Tijdens de banenmarkt draaide het vooral om persoonlijk contact tussen bezoeker en werkgever. Het ging om banen in onder meer techniek, bouw, zorg & welzijn, overheid, ICT, logistiek en dienstverlening.

De bezoekers konden daarnaast informatie krijgen over opleidingen, omscholingen en dergelijke, van MBO en HBO tot VWO. Er waren ook speednetwerksessies en flight tours. Daarbij maakten deelnemers op een snelle en persoonlijke manier kennis met verschillende bedrijven en carrièremogelijkheden.