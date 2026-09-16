Werk aan spoor kan vanaf 26 september zorgen voor overlast

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

ProRail werkt van 26 september tot eind oktober aan het spoor vanaf het hoofdstation in noordelijke richting. Omwonenden hebben een brief ontvangen waarin staat dat ze daar mogelijk last van ondervinden.

Het gaat om vernieuwing van de spoorstaven, bielzen, het spoorgrind en de overwegen bij de Friesestraatweg, Peizerweg en het spoorviaduct bij de Prinsesseweg. De werkzaamheden vinden ook ’s nachts plaats.

Als eerste is de overweg bij de Friesestraatweg aan de beurt, van vrijdagavond 25 september tot maandagochtend 28 september. Dan is ook de spoorbrug over het Reitdiep afgesloten. Tijdens de werkzaamheden rijden er bussen in plaats van treinen.

Op prorail.nl/spoorwerk kunnen mensen zien waar en wanneer er gewerkt wordt.