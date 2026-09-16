Weer blijft nu nog wisselvallig en geregeld nat, maar volgende week keert de zon terug

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien en temperaturen rond 18 tot 20 graden. Vanaf volgende week wordt het droger en krijgt de zon steeds meer ruimte.

Door: Johan Kamphuis

Donderdagochtend schijnt zo nu en dan een waterig zonnetje en kan lokaal een buitje vallen. In de middag volgen meer buien, met daarbij een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 17 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

In de nacht naar vrijdag blijft het droog en koelt het af naar een graad of 12. Vrijdag overdag is er geregeld zon met hier en daar een licht buitje. Het wordt 18 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten.

Het weekend begint zaterdag met veel bewolking. Soms schijnt wel even de zon, maar er valt ook af en toe een licht buitje. De maximumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. In de nacht volgen actievere buien en zondag overdag staat er nog een stevige westenwind. Wel blijft het overwegend droog en bij een wisselend bewolkt weertype wordt het 18 graden.

Volgende week nestelt zich een hogedrukgebied boven onze contreien. De neerslag verdwijnt, maar het begin van de week lijkt nog aan de bewolkte kant te verlopen. Gaandeweg de week wordt de rol van de zon groter. Het kwik loopt op van 17 graden op maandag naar rond de 20 later in de week.