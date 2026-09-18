Weekend blijft nog wisselvallig, daarna stabieler en warmer weer

Foto: Joris van Tweel

Het weekend verloopt nog wisselvallig met enkele buien, maar ook is geregeld de zon te zien. Vanaf maandag wordt het droger en zonniger en de temperatuur loopt begin volgende week weer op.

Zaterdag wisselen wolken, enkele buien en zonnige perioden elkaar af. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind.

Zondag zijn er meer zonnige momenten en kan vooral in de ochtend nog een bui vallen. Het wordt dan 18 graden.

Vanaf maandag wordt het overwegend droog en komt de zon regelmatig tevoorschijn. De temperatuur loopt dinsdag en woensdag op naar ongeveer 19 tot 20 graden.