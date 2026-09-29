Week van de valpreventie gestart: “Mensen vallen steeds vaker”

Hoe voorkom je dat je valt en hoe word je vitaal oud? Tijdens de Valpreventieweek wordt daar speciaal aandacht aan gegeven. De campagneweek duurt tot en met 4 oktober.

In de gemeente worden regelmatig cursussen gegeven. Volgens workshopleider Niek Toering blijft dit hard nodig. “Mensen vallen steeds vaker en dit zie je terug in de cijfers. Er zijn op de spoedeisende hulp veel gevallen die voorkomen hadden kunnen worden. Dit probleem kunnen we daarom met deze week goed onder de aandacht brengen.”

Job Hanegraaff is een van de deelnemers die deze week aan een cursus meedoet in Buurtcentrum Oranjewijk. De cursus die zij volgt, gaat over het voorkomen van vallen op een fiets. “Je merkt op een gegeven moment dat je minder alert bent op de fiets, minder flexibel met je lichaam, maar ook het verkeer wordt steeds drukker”, zegt Hanegraff. “Dus dan is het wel fijn als je wat extra ondersteuning krijgt. De balansoefeningen zijn een belangrijk onderdeel, want dat is wat iets waaraan het gaat ontbreken als je ouder wordt.”

De gemeente geeft het hele jaar door valpreventiecursussen op 19 locaties in verschillende wijken en dorpen. Meer informatie is te vinden op de website van Sport050.