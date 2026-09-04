Waar loopt het fijn en waar kan het beter? Gemeente Groningen doet mee aan Voetgangersmonitor

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen tot en met 25 oktober via deze link vertellen hoe ze het lopen en wandelen in hun gemeente ervaren.

Deelnemers kunnen op een kaart plekken in de gemeente laten zien waar het goed gaat en waar volgens hen iets moet verbeteren. Met de resultaten wil de gemeente beter in beeld krijgen hoe mensen het lopen in Groningen ervaren en zo zien waar verbeteringen nodig zijn. De vragenlijst gaat onder meer over verkeersveiligheid, toegankelijkheid en onderhoud.

De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die in de gemeente woont, werkt, studeert of er regelmatig komt. De enquête kan tot en met 25 oktober 2026 worden ingevuld. Het invullen duurt ongeveer tien minuten. Onder de deelnemers worden vijf Bol.com-cadeaubonnen van 100 euro verloot.