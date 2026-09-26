VVG wint bij SIOS, Oosterparkers boekt ruime zege, Helpman blijft foutloos

SIOS vs VVG (foto Martijn Minnema)

In de vierde klasse F staat er geen maat op Oosterparkers, vanmiddag werd thuis met 9-0 van Corenos gewonnen. VV Groningen bleef met een 3-0 zege op SIOS in het spoor. Een klasse hoger is Helpman na de derde zege op rij koploper.

4F

VV Groningen is voorzichtig qua doelstelling, maar bovenin meedoen is toch wel de bedoeling. Dan moest er vanmiddag wel bij de nummer twee van vorig seizoen gewonnen worden, SIOS. Beide clubs hadden al een keer verloren, dus winst was noodzakelijk om bij te blijven in de top van 4E.

In een niet al te spectaculaire eerste helft waarin voor de beide doelen niet veel te beleven viel had VVG een veldoverwicht zonder tot veel kansen te komen. Rond de twintigste minuut twee keer wat dreiging uit een hoekschop, dat was het lange tijd wel. Aan de andere kant wist SIOS bij een uitval wel te scoren, maar toen was er al gevlagd en gefloten voor buitenspel. Verder wist SIOS geen gevaar te stichten.

Zeven minuten voor rust kwam VVG dan toch op voorsprong, op aangeven van Kevin Bakels kopte Jord Blokker raak, 0-1.

In de tweede helft nam SIOS wat meer initiatief en kwam het vaker voor het doel van VVG. Die hadden het verdedigend echter goed voor elkaar zodat het bij wat dreiging bleef en niet tot kansen kwam van de kant van SIOS. Er kwam nu ook wat meer ruimte voor VVG en dat leidde in de 63’ minuut tot de 0-2. SIOS kreeg een vrije trap niet weg en uiteindelijk scoorde Kevin Bakels de 0-2.

Daarmee was het duel beslist, SIOS was niet bij machte VVG in de problemen te brengen en VVG kreeg nog wat mogelijkheden op de 0-3. De grootste was voor Bakels, op aangeven van Blokker schoot hij een opgelegde kans over het doel. In de laatste minuut werd Blokker binnen de zestien geschept, penalty. Jivan Vroom schoot hem in uiterste hoekje binnen, 0-3.

VVG staat derde met 6 uit 3. Koploper is Oosterparkers, dat maakte vanmiddag op eigen veld gehakt van Corenos, 9-0 na een 5-0 ruststand. Daan van der Meulen, Luca Etzi en Jordi Paapst scoorden elk twee keer. Over twee weken is het Oosterparkers-VVG.

Omlandia staat ook op 6 uit 3, het versloeg vanmiddag Zeester met 0-5. Mamio is middenmoter met 4 uit 3 na een 1-1 thuis tegen Holwierde.

In 4E leed Lycurgus zijn eerste puntverlies, bij HS’88 werd het 2-2. Glimmen verloor met 0-6 van HSC.

HFC’15 won thuis met 2-1 van Veenhuizen. Amicitia speelt uit tegen Actief.

In de derde klasse D boekte Helpman thuis tegen Hoogezand zijn derde zege, Lars Veenboer maakte de enige treffer in deze wedstrijd. Helpman is koploper en de enige zonder puntverlies.

De derby tussen Be Quick 1887 en GVAV Rapiditas eindigde in 2-5 waardoor GVAV met zes punten gedeeld derde staat. Lewenborg pakte zijn eerste punten door thuis met 3-1 van Loppersum te winnen. The Knickerbockers verloor met 2-0 bij DVC Appingedam en is met 4 punten net als Be Quick 1887 middenmoter.