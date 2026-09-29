VVD wil meer provinciale toerismemiljoenen laten landen in Stad

Foto via Gemeente Groningen

De VVD-fractie in de Groningse raad wil dat de gemeente meer profiteert van de 44,6 miljoen euro die de provincie Groningen de komende jaren in toerisme en recreatie wil investeren. Volgens de fractie dreigt de stad bij de verdeling van het geld buiten de boot te vallen.

De provincie presenteerde maandag tijdens de landelijke Toerisme Top 2026 in De Oosterpoort een investeringsprogramma van 44,6 miljoen euro. De helft komt uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). De andere helft moet komen uit provinciale middelen en bijdragen van gemeenten en andere partners. Met het geld wil de provincie meer toeristen naar Groningen trekken, ervoor zorgen dat ze langer blijven en vaker terugkomen.

Maar de tot nu toe aangewezen focusregio’s en pilots liggen allemaal buiten de stad: Westerwolde, Duurswold, Oldambt, de veenkoloniën en de Waddenkust. Opvallend, vindt de VVD, omdat Groningen wel gastheer was van de landelijke top. De VVD wijst erop dat ook ondernemers, winkeliers, horeca en cultuurinstellingen in de gemeente Groningen na economisch zware jaren behoefte hebben aan een impuls.

De fractie heeft daarom mondelinge vragen gesteld aan het college. De VVD wil weten hoe de gemeente betrokken was bij de totstandkoming van het programma en of de kansen voor de Groningse vrijetijdseconomie daarbij zijn meegenomen. Ook vraagt de fractie wat het college gaat doen om ervoor te zorgen dat de gemeente Groningen bij de uitvoering alsnog substantieel van het geld kan profiteren.